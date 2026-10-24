Более 200 россиян получили нейтральный статус от FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус более чем 200 представителям России, сообщает председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

«Уже больше 200 наших представителей получили статус AIN. Будет еще больше. Ежедневно находимся в переговорах с FIS», — цитирует Свищева ТАСС.

22 сентября FIS утвердила порядок подачи заявок на получение нейтрального статуса для россиян. При этом федерация смягчила критерии допуска, отменив запрет для спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

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