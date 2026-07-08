«Зенит» — «Нефтчи» Фергана: во сколько начало товарищеского матча

«Зенит» и «Нефтчи» Фергана сыграют в товарищеском матче в среду, 8 июля. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке. Также прямой эфир будет на странице в официальном сообществе «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зенит» — чемпион России сезона-2025/26. «Нефтчи» Фергана — чемпион Узбекистана сезона-2025/2026.

РПЛ сезона-2026/2027 стартует 26 июля. В 1-м туре сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Акрона».