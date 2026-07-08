Сперцян: «Я очень горжусь тем, что присоединился к «Аль-Ахли», хочу помочь команде выигрывать трофеи»

Бывший полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал трансфер в «Аль-Ахли».

7 июля 26-летний армянский хавбек, который является воспитанником «Краснодара», стал игроком клуба из Саудовской Аравии.

«Я очень горжусь тем, что присоединился к «Аль-Ахли». С нетерпением жду возможности показать все, на что способен, хочу помочь команде выигрывать трофеи и радовать наших болельщиков», — приводит слова Сперцяна официальный сайт саудовского клуба.

В сезоне-2025/26 в 42 матчах Сперцян забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Всего за «Краснодар» Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.