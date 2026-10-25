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Дана Уайт — о возможном турнире UFC в России: «Наверняка сейчас есть смысл»

Дана Уайт — о возможном турнире UFC в России: «Наверняка сейчас есть смысл»

Павел Лопатко

Глава UFC Дана Уайт оценил вероятность проведения турнира организации на территории России.

«Переговоров о турнире в России не было, но вопрос отличный. Наверняка сейчас есть смысл, да, провести турнир в России. Но пока что разговоров таких не было», — цитирует Уайта ТАСС.

Действующими чемпионами UFC являются двое россиян — Петр Ян (в легчайшем весе) и Ислам Махачев (в полусреднем весе).

На турнире UFC 333, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), Ян победил грузина Мераба Двалишвили и защитил свой пояс.

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Источник: ТАСС
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Дана Уайт
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