Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Тяжелая атлетика

Россия примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Сергей Филин

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года состоится в России, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Все полученные нами заявки были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех. Наш спорт развивается во всем мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты», — приводит слова генерального секретаря IWF Хосе Киньонеса пресс-служба федерации.

Россия станет страной-хозяйкой крупного международного соревнования в олимпийском виде спорта впервые с 2022 года.

Турнир состоится в Москве, которая уже трижды принимала чемпионат мира по тяжелой атлетике ранее — в 1975, 1980 и 1983 годах.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
С Захаряном и Пиняевым, но без Глушенкова. Назван расширенный состав сборной на ноябрьский сбор
«Размахивал боевым топором и склонял к интимной близости в лесу». Дикие обвинения в адрес финского спортсмена
Глушенков не хочет играть за сборную, футболистов «Спартака» все больше. Что не так составом Карпина на Узбекистан и Венесуэлу
Популярное видео
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Долго ли «Авангард» будет терпеть Буше?
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
Первые матчи Разина в СКА. Что ждать от Шафранова. Кошмар «Динамо»
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
Шафранов — новый тренер «Металлурга». Никишин вернулся в «Каролину»
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
«Это нарушение табу». На Западе возмущены решением провести ЧМ-2030 по тяжелой атлетике в Москве
Большунова включили в сборную на Кубок мира без отбора. Но главная проблема осталась: у него нет допуска
Большунов включен в предварительный список участников первых этапов Кубка мира
В ФЛЛСР надеются, что Швеция не станет препятствовать участию российских атлетов на ЧМ-2027
Юношеская сборная России разгромила сборную Афганистан со счетом 8:0 на турнире ФИФА
«Что-то очень сильно пошло не так». Начался новый раунд давления на МОК из-за допуска россиян на Олимпиаду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер российских тяжелоатлетов — о США: «Первое впечатление — шок. Поражают масштаб страны и богатство»

Президент ФТАР — о ЧМ-2030 в Москве: «Мы добились исторического результата»
Новости
RSS RSS
Все новости