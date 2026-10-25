Россия примет чемпионат мира по тяжелой атлетике в 2030 году

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2030 года состоится в России, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Все полученные нами заявки были превосходными, и мы уверены, что чемпионаты в ваших странах будут иметь огромный успех. Наш спорт развивается во всем мире, и проведение наших соревнований крайне желательно для многих стран планеты», — приводит слова генерального секретаря IWF Хосе Киньонеса пресс-служба федерации.

Россия станет страной-хозяйкой крупного международного соревнования в олимпийском виде спорта впервые с 2022 года.

Турнир состоится в Москве, которая уже трижды принимала чемпионат мира по тяжелой атлетике ранее — в 1975, 1980 и 1983 годах.

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