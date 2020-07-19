Чемпионат России, 23-й тур: результаты всех матчей

Чемпионат России вернулся после паузы из-за пандемии коронавируса.

19 июня, пятница

«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» (Грозный) — 2:4 (1:0)

Голы: Бурлак, 6 (1:0). Ильин, 54 (1:1). Глушаков, 61 (1:2). Ильин, 66 (1:3). Бериша, 69 (1:4). Глушенков, 88 (2:4).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Голенков, 64), Тимофеев, Зиньковский, Глушенков, Попович.

«Ахмат» (Грозный): Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков, Роши, Ильин, Бериша, Исмаэл.

Предупреждения: Бериша, 1. Чернов, 62. Нижич, 72. Голенков, 79. Гацкан, 90+1.

Судьи: Еськов. Аверьянов, Калугин (все — Москва).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).

19 июня. Самара. Стадион «Самара Арена».

«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 10:1 (4:1)

Голы: Романов, 1 (0:1). Абрамов, 6 — в свои ворота (1:1). Кокорин, 15 (2:1). Кокорин, 44 (3:1). А.Заболотный, 45+1 (4:1). А.Заболотный, 47 (5:1). Кокорин, 51 (6:1). Новосельцев, 53 (7:1). Полоз, 74 (8:1). Полоз, 86 (9:1). Колдунов, 87 (10:1).

Нереализованный пенальти: А.Заболотный, 26 (вратарь)

«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Новосельцев (Милютин, 56), Заика, Набиуллин, Бурмистров (Колдунов, 69), Маргасов (Имбюла, 59), Кокорин (Боковой, 69), А.Заболотный (Полоз, 60), Мостовой.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Попов, Калистратов, Романов (Кочканян, 46), Горелов, Абрамов, Рогава, Гирнык, Колотиевский (Корниенко, 46), Куприянов (Каштан, 73), Топурия (Комаров, 61), Хромов (Ставцев, 80).

Предупреждения: Гирнык, 25. Маргасов, 38. Бурмистров, 42. Топурия, 43. Горелов, 63.

Судьи: Сухой. Богач (оба — Люберцы), Петросян (Бронницы).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).

19 июня. Сочи. Стадион «Фишт».

20 июня, суббота

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 1:2 (1:1)

Голы: Пабло Сантос, 7 — в свои ворота (1:0). Кварацхелия, 39 (1:1). Бакаев, 56 (1:2).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Вилюш, Золотов (Аугустыняк, 83), Кулаков, Емельянов, Бумаль, Егорычев (Юсупов, 83), Эль-Кабир (Бавин, 74), Бикфалви, Панюков (Ефремов, 61), Кухарчик.

«Рубин» (Казань): Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Могилевец (Иг.Коновалов, 61), Подберезкин, Зуев, Бакаев (Давиташвили, 67), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Марков, 86).

Предупреждения: Эль-Кабир, 37. Могилевец, 48. Бавин, 78. Емельянов, 85. Дюпин, 89.

Удаление: Подберезкин, 71.

Судьи: Казарцев. Абусуев, Кудрявцев (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Мосякин (Москва).

20 июня. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (0:1)

Голы: Соболев, 44 (0:1). Рассказов, 66 (0:2). Понсе, 79 (0:3). Луценко, 90+4 (1:3). Лесовой, 90+9 (2:3).

Нереализованный пенальти: Лесовой, 90+8 (вратарь).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Альварес (Володько, 86), Горбатенко (Пантелеев, 80), Ткачев (Банда, 73), Костадинов, Чаушич, Ковалев (Минаев, 73), Луценко, Лесовой.

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Маслов, Айртон (Ещенко, 76), Зобнин (Мирзов, 84), Бакаев (Тил, 63), Крал, Соболев (Понсе, 62), Ларссон (Умяров, 84).

Предупреждения: Жиго, 3. Соболев, 28. Айртон, 42. Бакаев, 45. Ткачев, 68. Ковалев, 72. Банда, 90+1. Джикия, 90+5. Ещенко, 90+9.

Судьи: Турбин (Дмитров). Демешко (Химки), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Кукуян (Сочи). Еремин (Москва).

20 июня. Тула. Стадион «Арсенал».

ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:3)

Голы: Иванович, 2 (0:1). Малком, 9 (0:2). Малком, 45+2 (0:3). Дриусси, 90+4 — с пенальти (0:4).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Тикнизян, 84), Дивеев, Карпов, Васин (Магнуссон, 46), Набабкин (Марадишвили, 46), Влашич, Обляков, Бистрович (Кучаев, 76), Сигурдссон (Бийол, 65), Чалов.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос (Мусаев, 90+1), Оздоев, Кузяев (Ерохин, 62), Азмун (Сутормин, 73), Дзюба (Ригони, 90+1), Малком (Дриусси, 61).

Предупреждения: Дивеев, 5. Обляков, 10. Оздоев, 50. Ерохин, 81.

Удаление: Карпов, 89 (срыв перспективной атаки).

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).

ВАР: Волошин (Смоленск). Мурашов (Москва).

20 июня. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

21 июня, воскресенье

«Уфа» — «Тамбов» — 2:1 (1:0)

Голы: Фомин, 20 — с пенальти (1:0). Костюков, 77 (1:1). Гиоргобиани, 90+2 (2:1).

«Уфа»: Беленов, Сухов (Терентьев, 86), Йокич, Никитин, Табидзе, Неделчару, Кротов (Алиев, 67), Фомин, Карп (Гиоргобиани, 86), Урунов (Голубев, 90+4), Бизяк (Козлов, 67).

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Тетрашвили, Рыбин, Шляков (Каплиенко, 46), Грицаенко, Филин (Юрганов, 73), Карасев (Федчук, 73), Костюков (Мамтов, 81), Чуперка, Обухов (Кабахидзе, 56).

Предупреждения: Грицаенко, 27. Кротов, 30. Тетрашвили, 30. Чуперка, 57. Филин, 70. Карп, 73. Шелия, 90+5.

Удаление: Тетрашвили, 36 (нецензурная брань в адрес судьи).

Судьи: Мешков (Дмитров). Сейфетдинов (Казань), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Карасев. Шаламберидзе (оба — Москва).

21 июня. Уфа. Стадион «Нефтяник». 1380 зрителей.

«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Ал.Миранчук, 38.

Нереализованный пенальти: Эдер, 90+4 (мимо)

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Жоау Мариу (Идову, 90+5), Ал.Миранчук, Баринов, Жемалетдинов, Эдер.

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Шахов (Фамейе, 46), Зотов, Радакович, Черных (Липовой, 63), Аюпов (Чуканов, 82), Мишкич, Рикарду Алвеш, Силла.

Предупреждения: Жемалетдинов, 19. Мишкич, 41. Мурило, 52. Малых, 57. Силла, 63. Фамейе, 70. Аюпов, 71. Баринов, 79. Зотов, 80. Радакович, 90+3.

Удаления: Жемалетдинов, 45+4. Мишкич, 58. Малых, 84.

Судьи: Васильев (Ижевск). Гурбанов (Краснодар), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Матюнин. Чельцов (оба — Москва).

21 июня. Москва. Стадион «РЖД Арена». 1800 зрителей.

19 июля, воскресенье

«Краснодар» — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1)

Голы: Грулев, 26 (0:1). Жоаузинью, 90 (0:2).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Газинский (Сулейманов, 69), Кабелла (Адамов, 19), Олссон, Уткин (Мацукатов, 76), Черников (Сергеев, 46. Кутовой, 68), Берг.

«Динамо» (Москва): Лещук, Рыков, Нойштедтер, Морозов (Соснин, 52), Шуньич, Евгеньев, Каборе (Комличенко, 90+3), Жоаузинью, Грулев (Нжи, 72), Школик (Хильемарк, 71), Данилин (Панченко, 46).

Предупреждения: Уткин, 29. Олссон, 45. Морозов, 47. Рыков, 66. Соснин, 83.

Удаление: Сафонов, 17.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Сухой (Люберцы). Петросян (Бронницы).

19 июля. Краснодар. Стадион «Краснодар»