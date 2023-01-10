Вратарь «Зенита» Иван в скором времени перейдет в «Васко Да Гама»

«Васко Да Гама» договорился с «Коринтиансом» о переходе голкипера Ивана, который в сезоне-2022/23 играл за «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщает твиттер AVascainos.

По информации источника, бразильский клуб арендует 25-летнего вратаря с правом выкупа. Также отмечается, что Иван завтра, 11 января, прибудет в Рио-де-Жанейро для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Иван перешел в «Зенит» 19 июля 2022 года. На его счету 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.