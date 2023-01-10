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Сегодня, 17:29

Вратарь «Зенита» Иван в скором времени перейдет в «Васко Да Гама»

Алина Савинова
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Иван.
Фото ФК «Зенит», Соцсети

«Васко Да Гама» договорился с «Коринтиансом» о переходе голкипера Ивана, который в сезоне-2022/23 играл за «Зенит» на правах аренды. Об этом сообщает твиттер AVascainos.

По информации источника, бразильский клуб арендует 25-летнего вратаря с правом выкупа. Также отмечается, что Иван завтра, 11 января, прибудет в Рио-де-Жанейро для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Иван перешел в «Зенит» 19 июля 2022 года. На его счету 4 матча, в которых вратарь пропустил 5 голов.

Футбол
ФК Васко да Гама
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Иван Куарежма
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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