Майсторович прибыл в расположение «Динамо» и прошел медосмотр

Сербский защитник Милан Майсторович присоединился к «Динамо» и прошел медобследование, сообщает пресс-служба московского клуба.

Отмечается, что 17-летний футболист отправится вместе с командой на тренировочные сборы, которые пройдут в ОАЭ и Турции.

Бело-голубые пробудут в ОАЭ с 12 по 22 января и сыграют там два товарищеских матча 18 и 22 января. Второй и третий сборы команда будет проходить в Турции.

В текущем сезоне Майсторович провел три матча за молодежную команду «Войводины» до 19 лет в молодежном первенстве и четыре игры в составе молодежной сборной Сербии до 18 лет.