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Глушаков: «Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами»

Мария Гусева
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Полузащитник Денис Глушаков попрощался с «Химками». Вчера, 9 января футболист объявил об уходе из подмосковного клуба.

«Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в премьер-лиге. 67 матчей, 15 голов и 5 ассистов — доволен и личной статистикой.
Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 19 матчей за подмосковный клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.

Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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