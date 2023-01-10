Глушаков: «Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами»

Полузащитник Денис Глушаков попрощался с «Химками». Вчера, 9 января футболист объявил об уходе из подмосковного клуба.

«Пришло время двигаться вперед, покидаю «Химки» с теплыми чувствами. Это было отличное время: бились и достойно играли с любыми соперниками, заняли рекордное место в истории клуба в премьер-лиге. 67 матчей, 15 голов и 5 ассистов — доволен и личной статистикой.

Благодарю руководство и сотрудников клуба, партнеров по команде и всех болельщиков за это время и желаю вам большой удачи и побед. Впереди новый этап, спасибо всем, кто нас поддерживал. Снимаю перед вами шляпу!» — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

Глушаков выступал за «Химки» с 2020 года. В текущем сезоне 35-летний россиянин провел 19 матчей за подмосковный клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 турах.