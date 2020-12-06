Вратарь «Ростова» ошибочно не удален. Готов ли арбитр Кукуляк к работе в РПЛ?

На 73-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Уфа» ошиблись арбитр Евгений Кукуляк и его второй ассистент Николай Еремин, не зафиксировав фол со стороны вратаря ростовчан Егора Бабурина. Тот задержал рукой Дмитрия Сысуева и должен был получить красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Скриншот эфира «Матч Премьер».

Странно, но судья не изменил свое решение и после того, как в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. Они посчитали, что Кукуляк допустил явную ошибку, и предложили ему посмотреть видеозапись. Но рефери все равно не удалил голкипера. (Александр Бобров)