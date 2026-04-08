Агкацев — о матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге: «Краснодар» едет с мыслями победить»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев поделился настроем на матч против «Зенита» в 24-м туре чемпионата России.

Игра пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге.

— Насколько волнительно перед матчем против «Зенита»?

— Наоборот, мы в ожидании большой игры.

— Чувствуете, что едете туда с другим настроем, более уверенно чем год назад?

— Едем с мыслями победить. Но мы стали увереннее.

«Краснодар» с 52 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая «быкам» одно очко.

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