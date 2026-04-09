РПЛ: расписание матчей 24-го тура чемпионата России
Опубликовано расписание 24-го тура РПЛ
Матчи 24-го тура чемпионата России пройдут с 11 по 13 апреля. «СЭ» публикует расписание тура. Время начала — московское.
Расписание 24-го тура РПЛ
11 апреля (суббота)
14.00. «Крылья Советов» — «Ахмат»
16.30. «Рубин» — «Оренбург»
19.30. «Балтика» — «Пари НН»
12 апреля (воскресенье)
14.00. ЦСКА — «Сочи»
16.30. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала
16.30. «Ростов» — «Спартак»
19.30. «Зенит» — «Краснодар»
13 апреля (понедельник)
17.15. «Акрон» — «Динамо»
Где смотреть трансляции
В прямом эфире матчи РПЛ показывают каналы холдинга «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на сайте «СЭ» и в разделе РПЛ на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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