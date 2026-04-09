РПЛ: расписание матчей 24-го тура чемпионата России

Матчи 24-го тура чемпионата России пройдут с 11 по 13 апреля. «СЭ» публикует расписание тура. Время начала — московское.

Расписание 24-го тура РПЛ

11 апреля (суббота)

14.00. «Крылья Советов» — «Ахмат»

16.30. «Рубин» — «Оренбург»

19.30. «Балтика» — «Пари НН»

12 апреля (воскресенье)

14.00. ЦСКА — «Сочи»

16.30. «Локомотив» — «Динамо» Махачкала

16.30. «Ростов» — «Спартак»

19.30. «Зенит» — «Краснодар»

13 апреля (понедельник)

17.15. «Акрон» — «Динамо»

Где смотреть трансляции

В прямом эфире матчи РПЛ показывают каналы холдинга «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также смотреть трансляцию можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала). Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре на сайте «СЭ» и в разделе РПЛ на нашем сайте.