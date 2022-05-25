Комитет по этике РФС готов рассмотреть поведение Лантратова в матче со «СКА-Хабаровском»

Руководитель комитета по этике РФС Семен Андреев в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возможности рассмотрения эпизода в стыковом матче за право выступления в РПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Химками» (1:0).

На 69-й минуте встречи голкипер «Химок» выскочил за пределы поля, вырвал мяч из рук болбоя и толкнул его так, что он упал. Главный арбитр матча Владимир Москалев не удалил Лантратова с поля. После матча футболист извинился перед болбоем.

«Скорее всего, это будет рассматривать КДК, если судьи или инспектор отметят это в протоколе. Но если обращение будет к нам, мы обязательно будем рассматривать», — сказал Андреев «СЭ».

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».