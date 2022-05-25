Лантратов отобрал мяч и оттолкнул болбоя за воротами в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»

Голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя и отобрал у него мяч во втором тайме первого стыкового матча за право остаться в РПЛ против «СКА-Хабаровска». Игра проходит на стадионе им. Ленина в Хабаровске.

Болельщики местной команды после данного действия 26-летнего российского футболиста встречали свистом любое касание мяча вратарем.

Автором единственного гола во встрече «СКА-Хабаровск» — «Химки» является защитник хозяев Иллой-Айет Эммерсон (14-я минута).

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».