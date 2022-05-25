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Лантратов отобрал мяч и оттолкнул болбоя за воротами в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»

Читать «СЭ» в
Вратарь «Химок» Илья Лантратов отобрал мяч и оттолкнул болбоя.

Голкипер «Химок» Илья Лантратов толкнул болбоя и отобрал у него мяч во втором тайме первого стыкового матча за право остаться в РПЛ против «СКА-Хабаровска». Игра проходит на стадионе им. Ленина в Хабаровске.

Болельщики местной команды после данного действия 26-летнего российского футболиста встречали свистом любое касание мяча вратарем.

Автором единственного гола во встрече «СКА-Хабаровск» — «Химки» является защитник хозяев Иллой-Айет Эммерсон (14-я минута).

Ответный стыковой матч между командами пройдет 28 мая в Химках на стадионе «Арена Химки».

Россия. Стыковые матчи. Переходные матчи
25 мая, 12:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Химки
Илья Лантратов
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ФК Химки
2
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
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 1 : 0
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21.05 17:00
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Матео Кассьерра

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П
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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