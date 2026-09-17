«Акрон» — «Ахмат»: Беншимол забил через три минуты после отмененного гола грозненцев

«Акрон» вышел вперед в матче 9-го тура чемпионата России против «Ахмата» — 1:0.

На 5-й минуте счет открыл Жилсон Беншимол. Он отличился через три минуты после отмененного после видеоповтора гола грозненской команды. Мяч Эгаша Касинтуры не был засчитан из-за игры рукой.

Матч проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

17 сентября, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)