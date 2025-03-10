«Динамо» обсудит условия контракта с Бителло после завершения сезона
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что после завершения сезона-2024/25 московский клуб вернется к обсуждению улучшения условий контракта с бразильским полузащитником Бителло.
«Зимой мы вели переговоры о его трансфере, несколько бразильских клубов делали предложения по нему, но в итоге мы не сошлись по условиям, Бителло остался в «Динамо». У него еще действует соглашение на 3,5 года. Переговоры об улучшении условий контракта? Продление контракта или повышение зарплаты — всегда некое встречное условие. Мы на связи с его представителями. Но думаю, что сейчас нужно сосредоточиться на подготовке к играм, вернемся к разговору летом» — цитирует Пивоварова ТАСС.
25-летний хавбек с опозданием присоединился к «Динамо» на сборах, после того как бело-голубые разослали в бразильские клубы письма о том, что не дают согласия на переговоры с игроком. Бителло выступает за московский клуб с сентября 2023 года. В нынешнем сезоне бразилец отметился 1 голом и 9 результативными передачами в 17 матчах РПЛ. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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|Динамо – Кр. Советов
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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