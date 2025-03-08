Тюкавин должен вернуться в Москву 11 марта

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, ответил на вопрос «СЭ» о состоянии футболиста.

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в воскресенье, 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Скажем так, от операции он отошел уже полностью, от наркоза. Чувствует себя хорошо. Уже начал немножко передвигаться на костылях, ходить по ступенькам, правильно ступать его учат. Настроение бодрое, веселое. Во вторник должен вернуться в Москву, — сказал Тюкавин-старший «СЭ».

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.