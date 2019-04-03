Воздушный поцелуй от жены Кокорина. В заседании объявлен перерыв

В заседании по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева объявлен перерыв. Гражданская супруга Кокорина Дарья Валитова послала мужу воздушный поцелуй.

Напомним, футболисты обвиняются по статьям "Побои" и "Хулиганство". Они были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Сначала они были помещены под стражу в СИЗО "Бутырка" до 8 декабря, затем срок ареста был продлен до 8 февраля, а потом – до 8 апреля. Апелляции обвиняемых ни разу не были удовлетворены.

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