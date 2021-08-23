Во Франции сообщили, что Жиго попал в сферу интересов «Лиона»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго находится в сфере интересов «Лиона», пишет в Twitter журналист Игнасио Генуради.

Avec le d?part annonc? de Marcelo, l'#OL explore notamment la piste menant ? #Gigot (Spartak Moscou). Les Gones se sont renseign?s sur la situation du d?fenseur central fran?ais (qui est sous contrat jusqu'en 2022). #Mercato #Lyon — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) August 23, 2021

Напомним, что к французу, чье соглашение с москвичами рассчитано до конца сезона-2021/22, проявлял интерес «Торино», но стороны пока не могут сойтись в размерах суммы компенсации столичной команде за выкуп прав на футболиста. Кроме того, «Спартак» не ставит перед собой цель обязательно продать Жиго.

Жиго выступает за красно-белых с июля 2018 года. На его счету 7 матчей в составе «Спартака» в текущем сезоне.