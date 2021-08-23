Во Франции сообщили, что Жиго попал в сферу интересов «Лиона»
21:35
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго находится в сфере интересов «Лиона», пишет в Twitter журналист Игнасио Генуради.
Напомним, что к французу, чье соглашение с москвичами рассчитано до конца сезона-2021/22, проявлял интерес «Торино», но стороны пока не могут сойтись в размерах суммы компенсации столичной команде за выкуп прав на футболиста. Кроме того, «Спартак» не ставит перед собой цель обязательно продать Жиго.
Жиго выступает за красно-белых с июля 2018 года. На его счету 7 матчей в составе «Спартака» в текущем сезоне.
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