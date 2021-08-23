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«Возможно, предыдущий медицинский штаб поставил Миранчуку неверный диагноз». Врач «Локомотива» ответил на критику агента игрока

21:01
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Врач «Локомотива» Александр Резепов специально для «СЭ» ответил на резкую критику агента Антона Миранчука Вадима Шпинева в адрес медицинского штаба красно-зеленых.

Антон Миранчук.«У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет Иуда». Агент Миранчука выступил с жестким заявлением

— Ничего критичного в этой ситуации (с хронической травмой Миранчука. — Прим. «СЭ») не вижу, — сказал Резепов. — Эмоциональные высказывания агента оставлю на его совести. Представители нашего медицинского штаба, я, как главный врач команды, наши реабилитологи всегда на связи с Антоном. Травму Миранчук действительно получил еще зимой, затем, возможно, предыдущим медицинским штабом ему был поставлен неверный диагноз. К сожалению, полностью отсутствует медицинская документация по игроку.

После прихода у нас состоялся диалог с футболистом, где было принято совместное решение о методах подготовки к сезону. Было решено до определенного момента ограничиться консервативными методами и реабилитационными процедурами. Выбранная тактика позволила игроку без ограничений принимать участие в тренировочном процессе в полном объеме.

Фактически Антон не пропустил ни одной тренировки, постоянно, без пауз, занимался в общей группе, вместе со всеми полноценно прошел сбор в Австрии, принимал участие в официальных матчах. В клубе заинтересованы в том, чтобы игрок находился в самом оптимальном состоянии, был полностью здоров и мог максимально помогать команде в решении турнирных задач.

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Игорь Рабинер все материалы автора

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