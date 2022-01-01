Ивелин Попов может покинуть «Сочи» и вернуться в Болгарию
Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов заявил, что может покинуть российский клуб.
«Мой контракт рассчитан еще на шесть месяцев. Так что я уже имею право вести переговоры с другими командами. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Попова Gong.bg.
На 34-летнего полузащитник претендуют софийские ЦСКА и «Левски».
В этом сезоне Попов провел за «Сочи» 14 матчей в Тинькофф чемпионате России. На его счету 4 гола и 2 результативных паса.
Попов выступает в России с 2021 года. Он играл также за «Кубань», «Спартак», «Рубин», и «Ростов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю