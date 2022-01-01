Ивелин Попов может покинуть «Сочи» и вернуться в Болгарию

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов заявил, что может покинуть российский клуб.

«Мой контракт рассчитан еще на шесть месяцев. Так что я уже имею право вести переговоры с другими командами. Посмотрим, что произойдет», — приводит слова Попова Gong.bg.

На 34-летнего полузащитник претендуют софийские ЦСКА и «Левски».

В этом сезоне Попов провел за «Сочи» 14 матчей в Тинькофф чемпионате России. На его счету 4 гола и 2 результативных паса.

Попов выступает в России с 2021 года. Он играл также за «Кубань», «Спартак», «Рубин», и «Ростов».