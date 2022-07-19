Петржела: «Бразильцы футболисты хорошие. Но и с ними будут проблемы»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал последнее трансферные новости из питерской команды.
«Я не люблю, когда в команде много иностранцев из одной страны. Когда такое происходит, могут случаться проблемы. Они держатся друг друга, все обсуждают. Кто-то может обидеться, например, на то, что его не поставили в состав. Другие начинают за него заступаться. И вот уже — конфликт. У меня в команде было четыре африканца, помню. И с ними была куча проблем. Местные же тоже обижаются, когда у них отбирают игровое время.
Вот сейчас приехал в «Зенит» вратарь из Бразилии. Я читал, он взял первый номер. Как думаете, будет теперь играть Одоевский? Мне кажется, если берут вратаря из другой страны, он будет играть. Не стали бы его покупать на замену.
Бразильцы — это лучше, чем африканцы. Футболисты они хорошие. Но и с ними будут проблемы. Знаете, как у нас говорят в Чехии: это как команда в команде. Получается, команда бразильцев в команде «Зенит». Это никогда не бывает хорошо. Тем более что бразильцы они такие — дома сидеть не будут. Они любят жизнь: дискотеки, девушки, попить. Надо их держать строго.
Если «Зенит» вдруг проиграет, болельщики будут их ругать. Сначала тренера Семака — а потом легионеров», — сказал Петржела «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1