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Петржела: «Бразильцы футболисты хорошие. Но и с ними будут проблемы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал последнее трансферные новости из питерской команды.

«Я не люблю, когда в команде много иностранцев из одной страны. Когда такое происходит, могут случаться проблемы. Они держатся друг друга, все обсуждают. Кто-то может обидеться, например, на то, что его не поставили в состав. Другие начинают за него заступаться. И вот уже — конфликт. У меня в команде было четыре африканца, помню. И с ними была куча проблем. Местные же тоже обижаются, когда у них отбирают игровое время.

Вот сейчас приехал в «Зенит» вратарь из Бразилии. Я читал, он взял первый номер. Как думаете, будет теперь играть Одоевский? Мне кажется, если берут вратаря из другой страны, он будет играть. Не стали бы его покупать на замену.

Бразильцы — это лучше, чем африканцы. Футболисты они хорошие. Но и с ними будут проблемы. Знаете, как у нас говорят в Чехии: это как команда в команде. Получается, команда бразильцев в команде «Зенит». Это никогда не бывает хорошо. Тем более что бразильцы они такие — дома сидеть не будут. Они любят жизнь: дискотеки, девушки, попить. Надо их держать строго.

Если «Зенит» вдруг проиграет, болельщики будут их ругать. Сначала тренера Семака — а потом легионеров», — сказал Петржела «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-brazil-tsy-v-zenite-e-to-kak-komanda-v-komande-u-semaka-budut-problemy/
Властимил Петржела
ФК Зенит
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