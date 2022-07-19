Павлюченко подтвердил устную договоренность с клубом медиалиги

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко подтвердил устную договоренность на участие в команде медиалиги.

«Не могу пока ничего комментировать. Были разговоры с командой Goodness. Сейчас я не в России. На днях прилечу и буду встречаться с ними. Еще ничего не подписано, только условно все обговорили», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Ранее о создании команды «Бей Беги» в Медийной лиге заявили игрока «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.