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Сегодня, 18:33

Павлюченко подтвердил устную договоренность с клубом медиалиги

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко подтвердил устную договоренность на участие в команде медиалиги.

«Не могу пока ничего комментировать. Были разговоры с командой Goodness. Сейчас я не в России. На днях прилечу и буду встречаться с ними. Еще ничего не подписано, только условно все обговорили», — цитирует Павлюченко «РБ Спорт».

Ранее о создании команды «Бей Беги» в Медийной лиге заявили игрока «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-pavlyuchenko-o-perehode-v-mediakomandu-eshhe-nichego-ne-podpisano-tol-ko-uslovno-vse-obgovorili/
Роман Павлюченко
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Ильнур Альшин

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И К Ж
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Нижний Новгород

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