Саусь — о том, что называл «Спартак» принципиальным соперником: «На эмоциях сказал, но потом переосмыслил»

Полузащитник «Спартака» Владислав Саусь рассказал, что ранее считал красно-белых принципиальным соперником, но затем переосмыслил свои взгляды.

— Какие чувства после трансфера, учитывая, что ты называл «Спартак» принципиальным соперником?

— Да, было такое интервью, — сказал Саусь в разговоре с клубной пресс-службой. — Но потом я как-то переосмыслил. И после какого-то матча уже говорил, что принципиальных соперников не вижу, потому что никакой злости к соперникам не испытываю.

Просто это спорт, и нужно играть на победу. Поэтому в какой-то момент я на эмоциях это сказал. Но сейчас я счастлив, что могу присоединиться к такому большому клубу, как «Спартак».

О трансфере 22-летнего Сауся было объявлено 26 января. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

Игрок будет выступать за «Спартак» под 17-м номером. В сезоне-2025/26 на счету Сауся 19 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.