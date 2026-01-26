Силкин об уходе Макарова из «Динамо»: «Денис не смог проявить себя. Это его вина»
Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор».
«Думаю, что Макаров просто не смог себя проявить. Это вина игрока. Не могу предположить, в чем его проблемы, ведь все тренеры давали ему шанс, выпускали на поле. Но если человек просто не смог завоевать место в составе, значит он где-то не дорабатывал. Даже если бы он еще задержался в «Динамо», то все равно вряд ли бы раскрылся. В целом у атакующей линии команды что-то сломалось. Не только у Макарова, а у всех. Раньше забивали больше всех, создавали больше, а сейчас чего-то не хватает», — сказал Силкин «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Кайсериспор» хочет взять россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом.
Макаров выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего хавбека 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.
Максим Ваншейд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0