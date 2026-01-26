Силкин об уходе Макарова из «Динамо»: «Денис не смог проявить себя. Это его вина»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника Дениса Макарова в турецкий «Кайсериспор».



«Думаю, что Макаров просто не смог себя проявить. Это вина игрока. Не могу предположить, в чем его проблемы, ведь все тренеры давали ему шанс, выпускали на поле. Но если человек просто не смог завоевать место в составе, значит он где-то не дорабатывал. Даже если бы он еще задержался в «Динамо», то все равно вряд ли бы раскрылся. В целом у атакующей линии команды что-то сломалось. Не только у Макарова, а у всех. Раньше забивали больше всех, создавали больше, а сейчас чего-то не хватает», — сказал Силкин «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Кайсериспор» хочет взять россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом.

Макаров выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2025/26 на счету 27-летнего хавбека 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Максим Ваншейд