Источник: Саусь подписал контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь перешел в «Спартак». Он подписал контракт на 4,5 года с красно-белыми, утверждает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, сумма трансфера из «Балтики» составила 350 миллионов рублей. При этом в соглашении полузащитника с красно-белыми будут прописаны две суммы отступных: для российских клубов — 30 миллионов евро, для европейских — 20 миллионов евро.

Саусь будет выступать за «Спартак» под 17-м номером. Он уже отправился в аэропорт Москвы, чтобы вылететь на сборы команды в Дубае.

22-летний футболист в этом сезоне провел за «Балтику» 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.