Рыков о лимите: «Десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Вы выступаете за ужесточение лимита, как говорили об этом в 2024 году?

— Я не выступаю за жесткий лимит, просто в нашем чемпионате должны быть качественные иностранцы. У нас в «Динамо» были Кураньи, Джуджак, Мисимович. Тренируясь с такими легионерами, российские игроки прибавляют в качестве.

— Но не у всех клубов есть деньги на топ-футболистов.

— Не считаю, что наша лига сильно упала по финансам. «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» могут совершать большие покупки за 10+ миллионов евро. В Россию приезжают футболисты топовых сборных или из топовых лиг. При этом посмотрите на «Локомотив». Там всего два иностранца в стартовом составе. Значит, российский костяк может бороться за медали и чемпионство.

— Какой идеальный лимит?

— Мне кажется, что десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ. У тренерского штаба будет выбор, а конкуренция с российскими игроками окажется высокой.