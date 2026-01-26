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26 января, 17:40

Рыков о лимите: «Десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

— Вы выступаете за ужесточение лимита, как говорили об этом в 2024 году?

— Я не выступаю за жесткий лимит, просто в нашем чемпионате должны быть качественные иностранцы. У нас в «Динамо» были Кураньи, Джуджак, Мисимович. Тренируясь с такими легионерами, российские игроки прибавляют в качестве.

— Но не у всех клубов есть деньги на топ-футболистов.

— Не считаю, что наша лига сильно упала по финансам. «Динамо», «Спартак», «Зенит», «Краснодар» могут совершать большие покупки за 10+ миллионов евро. В Россию приезжают футболисты топовых сборных или из топовых лиг. При этом посмотрите на «Локомотив». Там всего два иностранца в стартовом составе. Значит, российский костяк может бороться за медали и чемпионство.

— Какой идеальный лимит?

— Мне кажется, что десяти легионеров в заявке достаточно для клубов РПЛ. У тренерского штаба будет выбор, а конкуренция с российскими игроками окажется высокой.

Владимир Рыков.«Пари НН» также рассматривал Личку. Шпилевского жду в топ-клубе РПЛ». Интервью Владимира Рыкова

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

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Владимир Рыков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
7
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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