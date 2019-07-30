Владислав Радимов: "У "Краснодара" всегда футбол веселый, вне зависимости от перемен в составе"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рассказал, кто может побороться за победу в чемпионате России.

– Помимо "Зенита" и ЦСКА кому еще по силам включиться в чемпионскую гонку?

– В "Локомотиве" собраны футболисты высокого уровня, но может помешать Лига чемпионов. Для борьбы на два фронта обойма там небольшая. У "Краснодара" всегда футбол веселый, вне зависимости от перемен в составе. В этом сезоне их много как никогда. Взяли даже шведа Берга, которому через месяц стукнет 33!

– Удивились?

– Да уж. Пусть он и пришел на правах свободного агента, но возраст… Ладно, руководству клуба виднее. В "Краснодаре" система игры осталась прежней, но новичкам еще нужно притереться друг к другу. Сколько на это уйдет времени, неизвестно. (Александр Кружков)

Полностью интервью Владислава Радимова - здесь.