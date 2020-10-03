Владислав Радимов: «Спартак» заслужил свой гол, но «Зенит» был лучше»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов в беседе с «СЭ» прокомментировал ничью в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).

— «Зенит» был лучше, но «Спартак» взял себя в руки после пропущенного гола, — сказал Радимов. — После забитого гола питерцы не смогли удержать преимущество. Не довели до конца свои моменты, не были более внимательны в обороне и, к сожалению, допустили ошибку. Но «Спартак» свой гол заслужил, хорошо среагировал на пропущенный мяч.

Это было не лучшее противостояние двух столиц. Были матчи и ярче. Команды просто очень хорошо друг друга знают. Многие вещи на поле были предугаданы заранее. Болельщикам же что надо? Атакующий футбол. Сегодня уделялось больше внимания обороне, чем атаке.

— Ожидали сценарий, что «Зенит» будет доминировать, а «Спартак» отбиваться?

— «Спартак» собирался выходить через пас. «Зенит» же встречал высоко, в чужой штрафной. В этом моменте у «Спартака» не было плана Б.

— Кто выиграет от этого результата?

— «Зенит» на чужом поле не проиграл, увез очко. Не худший результат. «Спартак» отыгрался за 4 минуты до конца. Тоже психологически выиграл. Выиграл от этой ничьи ЦСКА и другие конкуренты. (Константин Колмаков)