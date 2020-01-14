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Владислав Кулик покидает «Тамбов»

12:42
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«Тамбов» и полузащитник Владислав Кулик расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт клуба.

34-летний россиянин подписал контракт с командой летом 2019 года. В текущем сезоне РПЛ он сыграл за «Тамбов» пять матчей. Результативными действиями не отметился.

До этого Кулик выступал за «Урал», «Терек», «Крылья Советов», «Кубань», «Рубин», «Оренбург» и «Анжи».

Дополнительная информация

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кулик,_Владислав_Михайлович

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