Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход нападающего Эсекиэля Понсе в «Эльче» на правах аренды.

«Спартак» в своем репертуаре — покупает непонятно кого и отдает хороших игроков. Понсе достаточно хорошо играл. Я жалею, что красно-белые решили отдать его в аренду. Понсе не был лишним игроком. Он был нужным для команды. Думаю, в Испании у него должно получится, хотя всякое может случиться. Может, он не войдет в ансамбль команды. Если у него все сложится в «Эльче», будем очередной раз вспоминать, с кем «Спартак» расстается. Со многими сильными игроками расстается клуб", — сказал Пресняков «СЭ».

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года. С тех пор он провел 73 матча и забил 25 мячей за красно-белых. На данный момент форвард продолжает восстанавливаться от последствий тяжелой травмы, которую получил в Неаполе в сентябре прошлого года.