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Сегодня, 22:00

В Казахстане считают, что вопрос об аренде Алипа в «Зенит» уже решен

Анна Горшкова
Корреспондент

Казахстанский комментатор Ербол Каиров рассказа детали возможного трансфера защитника Нуралы Алипа в «Зенит», который с 13 января находится на просмотре.

«Я общался с первым тренером Нуралы Алипа. Он находится на постоянной связи с самим игроком. Как я понял, шансы остаться в «Зените» весьма неплохие. В матче против «Жилины», считаю, Алип отыграл неплохо, учитывая, что почти два месяца он находился без игровой практики. «Зенит», беря его в аренду, не сильно рискует. Также для самого «Кайрата» это шанс показать, что академия клуба уже приносит свои плоды. Скорее всего, вопрос о его аренде уже решен. Остались небольшие детали», — приводит слова Каирова «РБ Спорт».

22-летний Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года, тогда же он начал вызываться в сборную Казахстана.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана Алип сыграл 25 матчей и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-kazahstane-schitayut-chto-vopros-ob-arende-alipa-v-zenit-uzhe-reshen/

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
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Камерун 2
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П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

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⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал 3
Экваториальная Гвинея 1
Матч завершен

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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25 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

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 5
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Максимилиано Кофрие

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Александр Соболев

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