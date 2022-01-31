В Казахстане считают, что вопрос об аренде Алипа в «Зенит» уже решен

Казахстанский комментатор Ербол Каиров рассказа детали возможного трансфера защитника Нуралы Алипа в «Зенит», который с 13 января находится на просмотре.

«Я общался с первым тренером Нуралы Алипа. Он находится на постоянной связи с самим игроком. Как я понял, шансы остаться в «Зените» весьма неплохие. В матче против «Жилины», считаю, Алип отыграл неплохо, учитывая, что почти два месяца он находился без игровой практики. «Зенит», беря его в аренду, не сильно рискует. Также для самого «Кайрата» это шанс показать, что академия клуба уже приносит свои плоды. Скорее всего, вопрос о его аренде уже решен. Остались небольшие детали», — приводит слова Каирова «РБ Спорт».

22-летний Алип выступает за основную команду «Кайрата» с 2018 года, тогда же он начал вызываться в сборную Казахстана.

В минувшем сезоне чемпионата Казахстана Алип сыграл 25 матчей и сделал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года.