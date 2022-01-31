Дмитрий Губерниев: «Понсе уходит и слава богу, пусть ищет себя в другом месте»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход аргентинского нападающего «Спартака» Эсекиэля Понсе в «Эльче» на правах аренды.

«Это обычный круговорот футболистов в природе. Понсе уходит и слава богу. Пусть ищет себя в другом месте. Надеюсь, что «Спартак» возьмет себе кого-то еще. Усиления команде нужны во всех линиях. Главное, чтобы Зарема с Газизовым в эти дела не влезали, тогда у красно-белых будет счастье. Соболев и Николсон явно не слабее Понсе. Но нужно же еще и снаряды им подносить. Команде необходим качественный плеймейкер, креативный игрок в центре поля. Единственное, за что в «Спартаке» не нужно переживать, так это за позицию в воротах. Селихов надежен, его уровень соответствует европейскому. Красно-белым очень повезло с ним», — сказал Губерниев «СЭ».

В сезоне-2021/22 24-летний Понсе забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 11 матчах за «Спартак». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.