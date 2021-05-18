Владимир Пономарев: «Заболотный не нужен ЦСКА! Антон ничего из себя не представляет!»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на возможный переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного в армейскую команду.

«Заболотный совсем недавно стал заметной фигурой, — сказал Пономарев «СЭ». — На уровне «Сочи» он может быть полезен, но не на уровне армейской команды. Я не одобряю этот переход. Заболотный не нужен армейскому клубу. Заболотный — это не игрок ЦСКА, он ничего из себя не представляет. Он не комбинационный игрок. Он может только подставить голову, ногу, замкнуть где-то. Это неплохо, но для этого нужны исполнители в команде, которые могли бы прострелить или навесить. А у нас таких нет. Поэтому, на Заболотного у меня надежды немного. Он не очень умный и не техничный игрок. Заболотный с «Сочи» вышли в еврокубки? Это не показатель. Мало ли, что он там забивал».

Пономарев также оценил уход форварда Саломона Рондона из ЦСКА.

«Рондон ушел из ЦСКА? Ну и хорошо. Рондон и Заболотный — это однотипные игроки. Когда Саломон к нам приходил, я стоял за него. Мне казалось, что это его лебединая песня — поиграть в футбол. Я думал, он будет играть на хорошем уровне, посвятит всего себя футболу. Оказалось, нет. Он решал чисто коммерческий вопрос. Видимо, задача игрока в 31 год — это сидеть на контракте максимально долго», — добавил Пономарев.

Во вторник, 18 мая, владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий сборной России Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта и перешел в ЦСКА.

(Артем Бухаев)