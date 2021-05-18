ЦСКА оказал благотворительную помощь 16-летнему болельщику
17:04
ЦСКА совместно с благотворительным фондом «География Добра» подарили ходунки болельщику команды Вадиму Комарицких, сообщает сайт клуба.
Диагноз Вадима — детский церебральный паралич. Ходунки позволят ему передвигаться и помогут решить проблему с прогулками и поездками.
Подарок ему вручили в день годовщины победы ЦСКА в Кубке УЕФА. А если учесть, что Вадиму вчера исполнилось 16 лет, ему, как он сам заметил, было вдвойне приятно внимание любимого клуба.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pfk-cska-i-geografiya-dobra-podarili-khodunki-16letnemu-bolelshchiku/
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