ЦСКА оказал благотворительную помощь 16-летнему болельщику

ЦСКА совместно с благотворительным фондом «География Добра» подарили ходунки болельщику команды Вадиму Комарицких, сообщает сайт клуба.

Диагноз Вадима — детский церебральный паралич. Ходунки позволят ему передвигаться и помогут решить проблему с прогулками и поездками.

Подарок ему вручили в день годовщины победы ЦСКА в Кубке УЕФА. А если учесть, что Вадиму вчера исполнилось 16 лет, ему, как он сам заметил, было вдвойне приятно внимание любимого клуба.