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ЦСКА оказал благотворительную помощь 16-летнему болельщику

17:04
ЦСКА помог болельщику клуба. Фото ПФК ЦСКА.
ЦСКА помог болельщику клуба. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА совместно с благотворительным фондом «География Добра» подарили ходунки болельщику команды Вадиму Комарицких, сообщает сайт клуба.

Диагноз Вадима — детский церебральный паралич. Ходунки позволят ему передвигаться и помогут решить проблему с прогулками и поездками.

Подарок ему вручили в день годовщины победы ЦСКА в Кубке УЕФА. А если учесть, что Вадиму вчера исполнилось 16 лет, ему, как он сам заметил, было вдвойне приятно внимание любимого клуба.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pfk-cska-i-geografiya-dobra-podarili-khodunki-16letnemu-bolelshchiku/

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