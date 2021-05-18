Владелец «Сочи» подтвердил, что Антон Заболотный переходит в ЦСКА

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий сборной России Антон Заболотный покинул команду и переходит в московский ЦСКА. 29-летний футболист перейдет в стан армейцев на правах свободного агента.

«Я желаю ему удачи в армейском клубе», — сказал Ротенберг РИА Новости.

Как уточнил владелец «Сочи», остальные лидеры остаются в клубе.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл за сочинцев 25 матчей в Тинькофф РПЛ, забил девять голов при трех результативных передачах.

Форвард играл за армейцев с 2008-го по 2012-й.