Дмитрий Кириченко: «Сейчас Заболотный сильнее Рондона»

Бывший форвард ЦСКА, дважды лучший бомбардир чемпионатов России Дмитрий Кириченко высказался о переходе нападающего «Сочи» Антона Заболотного в армейский клуб.

— Заболотный забил 9 голов в чемпионате. В принципе, неплохой показатель. Да и вообще он действует очень полезно. Считаю, многие просто недооценивают этого форварда. Да, может быть, он не самый техничный игрок, но объем его работы, борьба за мяч подкупают. Плюс у него русский паспорт. Я так понимаю, что это прямая замена Рондона.

— В июне Антону исполнится 30 лет.

— Но ведь Рондон не моложе. Думаю, Заболотного берут, чтобы он приносил результат, как говорится, здесь и сейчас. ЦСКА, конечно, нуждается в усилении. В нападении решили взять такого форварда после ухода венесуэльца.

— Однако, по сути, это был первый сильный сезон Заболотного в РПЛ. Сумеет ли он удержаться на этом уровне?

— Просто именно в этом сезоне Антон, по сути, получил постоянную игровую практику. Воспользовался этим шансом. Повторюсь, он очень полезен для команды.

— А вы считаете, что у Рондона не получилось в ЦСКА?

— Определенную пользу он армейцам все-таки принес. Хотя, наверное, от него ждали большего. Не знаю, может быть, дело еще и упиралось в финансовые условия. Не исключаю, что приглашение Заболотного станет более эффективным решением.

— На ваш взгляд, Заболотный в атаке выглядит предпочтительнее Рондона?

— На данный момент — да. Возможно, его всплеск связан в целом с игрой «Сочи». Команда Федотова выглядела очень организованной, каждый знал, что ему делать на поле, свой маневр, куда бежать, как открываться. В «Сочи» много опытных исполнителей, в ЦСКА — немало молодежи. Наверное, с этим тоже можно связать спад армейцев весной. В «Сочи» есть Нобоа, который связывает атаку с полузащитой, дирижирует. Считаю эквадорца одним из лучших полузащитников во всей лиге.

— Вернется ли Чалов на тот уровень, когда стал лучшим бомбардиром чемпионата?

— Мне сложно загадывать. С приходом Рондона Чалов оставался в запасе. Тем не менее, когда выходил, например, забил «Уфе». Может быть, следовало их двоих выпускать одновременно.

(Виталий Айрапетов)