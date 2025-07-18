«Сочи» арендовал игрока системы «Локомотива» Корнеева

Нападающий молодежной команды «Локомотива» Артем Корнеев на правах аренды присоединился к «Сочи», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Соглашение 19-летнего футболиста с южанами рассчитано до конца сезона-2025/26 без права выкупа. Отмечается, что Корнеев перешел в «Сочи» для получения игровой практики.

«Артем, желаем успешного выступления и профессионального роста на новом этапе!» — говорится в заявлении московского клуба.

В сезоне-2023 в составе молодежки «Локомотива» Корнеев стал чемпионом МФЛ. Также он был признан лучшим игроком сезона-2024.

В сезоне-2024/25 «Сочи» по сумме двух матчей победил «Пари НН» (4-3) в стыковых играх и вернулся в РПЛ спустя год после вылета в первую лигу.