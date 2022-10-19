Федотов ответил, должен ли был Карасев показывать красные карточки Промесу, Соболеву и Ермакову
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» высказался об эпизодах дерби со «Спартаком», в которых главный судья Сергей Карасев показал желтые, а не красные карточки спартаковцам Квинси Промесу, Александру Соболеву и армейцу Никите Ермакову.
— И Промес, и Соболев в первые 15 минут матча прошли по грани удаления. На мой взгляд, желтые карточки были показаны верно, поскольку Квинси еле коснулся Роши, а нога Соболева в подкате шла низко. Вы согласны с такой оценкой или думаете, что кто-то из них наиграл на красную?
— Как у ЦСКА, так и у «Спартака» по этим ситуациям свои мнения, и это нормально. Просто мы должны отталкиваться от одинаковых трактовок. По-моему, это очевидные вещи, хотя всегда можно придумать отговорки. Вспоминаю ЧМ-2006, когда Уэйн Руни, сделал легкую отмашку ногой в отношении Рикарду Карвалью, за что получил красную карточку. Он его еле задел, но была четкая трактовка. Ведь это тоже результат подготовки к игре, ее условие — чтобы психологический настрой был правильным, не зашкаливал.
Потом был прыжок Соболева. Наш футболист в результате него не тренируется ни сегодня, ни завтра. Хорошо, что доиграл матч, великолепно проявил волевые качества. Но повторяю: одно из условий успеха — справиться с психоэмоциональным состоянием при подготовке к такой игре. Мы уже говорили о постоянном внимании, эмоциях, градусе. А здесь нужно выйти на игру с холодной головой.
— Ваш молодой футболист Ермаков, судя по прыжку в Пруцева, который многие расценили на красную, вышел с горячей?
— Конечно. Он пошел в этакую штыковую атаку. Хотел выбить мяч, а попал в ногу. Это то же самое, неправильно выполненное техническое действие. Да, была потеря мяча, и он не смог быстро вступить в отбор. Да, нужно преследовать соперника, оказывать на него давление, — но в этой ситуации играть таким образом в корне неверно.
— Для вас стало большим облегчением, что и Иванов не позвал Карасева смотреть видео, и сам Карасев не показал красную?
— Да. Нам важен каждый футболист. Перед игрой в Оренбурге это была бы, конечно, потеря для нас.
По решению ЭСК РФС, Карасев ошибся, не удалив на 81-й минуте Ермакова.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1