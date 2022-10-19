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Сегодня, 19:05

Федотов ответил, должен ли был Карасев показывать красные карточки Промесу, Соболеву и Ермакову

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» высказался об эпизодах дерби со «Спартаком», в которых главный судья Сергей Карасев показал желтые, а не красные карточки спартаковцам Квинси Промесу, Александру Соболеву и армейцу Никите Ермакову.

— И Промес, и Соболев в первые 15 минут матча прошли по грани удаления. На мой взгляд, желтые карточки были показаны верно, поскольку Квинси еле коснулся Роши, а нога Соболева в подкате шла низко. Вы согласны с такой оценкой или думаете, что кто-то из них наиграл на красную?

— Как у ЦСКА, так и у «Спартака» по этим ситуациям свои мнения, и это нормально. Просто мы должны отталкиваться от одинаковых трактовок. По-моему, это очевидные вещи, хотя всегда можно придумать отговорки. Вспоминаю ЧМ-2006, когда Уэйн Руни, сделал легкую отмашку ногой в отношении Рикарду Карвалью, за что получил красную карточку. Он его еле задел, но была четкая трактовка. Ведь это тоже результат подготовки к игре, ее условие — чтобы психологический настрой был правильным, не зашкаливал.

Владимир Федотов. Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Потом был прыжок Соболева. Наш футболист в результате него не тренируется ни сегодня, ни завтра. Хорошо, что доиграл матч, великолепно проявил волевые качества. Но повторяю: одно из условий успеха — справиться с психоэмоциональным состоянием при подготовке к такой игре. Мы уже говорили о постоянном внимании, эмоциях, градусе. А здесь нужно выйти на игру с холодной головой.

— Ваш молодой футболист Ермаков, судя по прыжку в Пруцева, который многие расценили на красную, вышел с горячей?

— Конечно. Он пошел в этакую штыковую атаку. Хотел выбить мяч, а попал в ногу. Это то же самое, неправильно выполненное техническое действие. Да, была потеря мяча, и он не смог быстро вступить в отбор. Да, нужно преследовать соперника, оказывать на него давление, — но в этой ситуации играть таким образом в корне неверно.

— Для вас стало большим облегчением, что и Иванов не позвал Карасева смотреть видео, и сам Карасев не показал красную?

— Да. Нам важен каждый футболист. Перед игрой в Оренбурге это была бы, конечно, потеря для нас.

По решению ЭСК РФС, Карасев ошибся, не удалив на 81-й минуте Ермакова.

Александр Соболев
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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Владимир Федотов высказался о тактике в дерби ЦСКА — «Спартак»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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