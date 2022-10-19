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Федотов ответил на вопрос, когда построит свой ЦСКА: «Никто не дает на формирование команды столько времени, как раньше»

Федотов ответил на вопрос, к какому времени построит свой ЦСКА
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью обозревателю «СЭ» ответил на вопрос, к какому времени построит свою команду.

— Когда мы увидим стопроцентный ЦСКА Федотова?

— Мы в каждой игре выкладываемся на сто процентов. Времени нет, нужно быть готовым к каждому туру. Есть новые люди, их предостаточно. Всем нужна адаптация, и этот процесс сейчас идет. Футбол — такая вещь, что это не случается в одночасье. Но мы готовы двигаться дальше, показывать хороший и содержащий футбол, который приносит очки.

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— Есть ли у вас четкий алгоритм, сколько тренеру нужно времени, чтобы полностью сформировать свою команду?

— Никто не дает столько времени на формирование команды, как раньше. Ну, почти никто. Мы видим, сколько строился «Ливерпуль» Клоппа на пути к победам в Англии и в Европе. Чтобы создать машину, требуется не одно трансферное окно. Но времени не дают. Нужно быстрее приходить к общему знаменателю.

— Весной останутся позади два трансферных окна и сборы. Мы уже увидим новую по качеству команду?

— Будем над этим работать. Футбол и ЦСКА — наше все. Игроки продолжат сыгрываться, осваивать наши требования. У каждого из них — своя философия, пока они обретают уверенность и стабильность. Будем помогать им делать это быстрее, чтобы они свои лучшие качества показывали в игре.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Спартак

 5
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Зенит

 5
И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

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