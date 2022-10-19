Федотов: «Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться в Швейцарии»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью «СЭ» оценил игру в дерби автора дубля Федора Чалова и рассказал о том, как ему далось возвращение в ЦСКА после выступлений за швейцарский «Базель».
— Вы бы, как и телевещатель, назвали лучшим в своей команде Федора Чалова?
— Как тренер ЦСКА отметил бы действия всех игроков. Чтобы Федя провел такой матч, все должны делать свою работу на отлично. Но, если брать два забитых гола плюс качественную работу в прессинге и подыгрыше, это был очень продуктивный матч персонально для него.
— Чалов никогда не забивал «Спартаку» до этого дерби. Было ли у вас предчувствие, что он станет героем матча?
— Наверное, человеку всегда присущи какие-то страхи. Очень важно найти слова, чтобы он успокоился. Спокойствие — это уверенность. А уверенность — это игра и результат. Для этого как раз и нужен самоотверженный труд на тренировках. К этой уверенности ведет ежедневная работа в тренировочном процессе, что Чалов показывает в полной мере.
— Что вы ему сказали перед игрой?
— На этой неделе мы видели хорошую концентрацию, отношение к тренировочному процессу. Лишних слов не требовалось. Последние матчи были на нужной волне.
— Есть мнение, что Чалов из аренды в Швейцарию вернулся другим футболистом. Каким вы увидели игрока?
— Какие-то изменения происходят. Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться там. Но ситуация так сложилась. Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе. Человек оказался в родном коллективе, где семейные отношения. Думаю, в скором времени это прошло. Если бы это осталось, Федор не показывал бы той игры, которую демонстрирует. Думаю, он не остановится на достигнутом, а будет только прогрессировать.
— Чалов рассказывал вам что-то об игровых принципах Абаскаля в «Базеле»?
— Мы и до этого еще беседовали, много читали. До нашей игры со «Спартаком» прошло 12 туров. Мы видели разный «Спартак», анализировали, были уже хорошо знакомы с принципами. С момента, когда Федя играл в «Базеле», прошло слишком много времени. Принципы тоже меняются, тем более когда другой подбор игроков.
— Болельщики ЦСКА скрестили Кучаева и Чалова в одну фамилию «Кучалов» из-за их взаимодействия и совместной результативности. В дерби Константин не играл, но Федор сделал дубль. Можно ли теперь говорить, что игра и эффективность Чалова не зависят от Кучаева?
— Наша задача как раз в том и состоит, чтобы отдельные игроки не были зависимы от других. На поле появляется сильнейший на данный момент. Да, бывают тактические вещи, которые нужно учитывать при определении стартового состава. Кучаев из матча в матч появлялся на поле, действовал результативно. Очень жаль, что травма не позволила ему поучаствовать в дерби. Нам важен каждый игрок.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1