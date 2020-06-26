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Владимир Федотов: «Матч с «Сочи» был просто тренировкой. Ждем содержательной игры с «Ахматом»

17:56

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

— Матч с «Ростовом» ничего не показал в плане сегодняшних возможностей «Сочи», это была просто тренировка, — сказал в эфире «Матч Премьер» Федотов. — От сегодняшнего матча ждем содержательной игры в исполнении обеих команд, хорошей встречи, в которой каждый будет хотеть победить.

— Несмотря на то, что вы назвали игру с «Сочи» тренировкой, наверное, команда готовилась к «Ахмату» в хорошем настроении после удачного результата в прошлом туре?

— Если говорить об игре с «Ростовом», то мы готовились к совершенно другому, это сто процентов. Тем не менее, обстоятельства сложились так, что пришлось играть с ребятами, уступавшими нам в классе.

Ахмат — Сочи

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