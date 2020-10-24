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Владимир Федотов: «Без Нобоа «Сочи» боеспособная команда, но отсуствие лидеров сказывается»

16:16

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после поражения от «Динамо» в матче 12-го тура Тинькофф-чемпионата России посетовал на то, что игроки позволяли сопернику бить из удобных позиций. В игре не принял участие лучший бомбардир команды Кристиан Нобоа.

— Мы очень легко позволяли наносить удары из той зоны, откуда легко забить. Все три родились оттуда — с подбора, — сказал Федотов. — Был еще ряд моментов, когда несвоевременно оказывали давление в опорной зоне, получали удары. Это стало причиной поражений.

— Вы угадали с тактикой «Динамо»?

— Мы были готовы, что будет больше прессинга. В эпизодах успешно выходили из-под него. Но нам не хватило качества игры в атаке, в единоборствах. Надо было больше брать игру на себя, что делал соперник. В целом настраивались на ту игру, которую демонстрировал соперник.

— Какие сроки восстановления Нобоа?

— И без него была боеспособная команда, которая достойно сопротивлялась. Не было только подбора. Хотя Моро так же забил ЦСКА в прошлом туре. Но когда выпадают ключевые футболисты, то отсутствие лидера сказывается. Три недели Кристиан будет лечиться от мышечной травмы бедра. (Константин Алексеев)

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