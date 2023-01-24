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Дьяков о Дзюбе: «Меня удивляет, что такой сильный игрок остается без команды»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о том, где нападающий Артем Дзюба может продолжить свою карьеру.

«Дзюба игрок высокого уровня. Почему он не может найти себе клуб? Не знаю, наверное, что-то его не устраивает, какие-то запросы команды не удовлетворяют. Тут остается только догадываться, но меня удивляет, что такой сильный игрок остается без команды. Почему так происходит — непонятно.

С другой стороны, система российского футбола очень изменилась за последние пять-семь лет. Преимущественно берут молодых футболистов и даже Дзюба, который один из лучших нападающих в истории российского футбола, который много чего выиграл, до сих пор без клуба. Суровое время и годы, но мне кажется, что он пригодился бы любой команде. Не только тем, кто борется за выживание, но и тем, кто претендует на высокие места.

Не знаю, стоит ли нам ждать Дзюбу в каком-нибудь российском клубе. Сейчас конец февраля, возможно, он ждет каких-то более выгодных предложений, может быть, откуда-то из-за границы. Главное не пересидеть и не переждать, а то потом тяжело будет, ведь у него и так, можно сказать, полгода в футболе не было.

Если Дзюбу заинтересуют финансы, то он может поехать в Китай, МЛС или еще куда-то. Но срываться непонятно куда на закате карьеры, зачем? При этом многие элитные футболисты едут играть в Дубаи или в США, Криштиану сейчас играет в Саудовской Аравии. Поэтому, если будет выгодное предложение, то можно попробовать и такой вариант. Может, там не такой сильный уровень, но главное играть в футбол и получать от этого удовольствие, в его случае», — сказал Дьяков Metaratings.ru.

34-летний Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-esli-dzyubu-zainteresuyut-finansy-to-on-mozhet-poekhat-v-kitai-ili-mls-222379/
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
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