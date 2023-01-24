Агент: «Шипунов, Батырев и Мартовой полетят на второй сбор вместе с «Сочи»

Российский агент Андрей Талаев, представляющий интересы игроков «Сочи» Амира Батырева, Тимофея Шипунова и Даниила Мартового поделился мнением о будущем игроков в команде.

«Все трое поедут вместе с «Сочи» в Абу-Даби на турнир, они в обойме. Не могу сказать, доволен ли ими Бердыев, но на второй сбор они точно поедут. По итогам сборов уже будет решение — оставлять их или отдавать в аренду», — сказал Талаев «РБ Спорт».

Летом 2022 года все три игрока перешли в «Сочи» из «Твери». На троих у игроков в сумме 11 сыгранных за команду матчей в чемпионате России.