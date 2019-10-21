РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Виктор Гончаренко: «Ростов» неспроста в лидирующей группе, он изменился по сравнению с прошлым годом»

17:02
Теги:

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту российской премьер-лиги рассказал, кто в чемпионате показывает самый интересный футбол.

— Виктор Михайлович, вы — лучший тренер сентября, что для вас значит эта награда?

— Такие награды надо подтверждать делом. Для того чтобы они не вызывали какое-то разочарование, надо еще больше работать, стремиться к лучшей игре и победам.

— Охарактеризуйте сентябрь для ПФК ЦСКА. Каким он получился?

— Как и любой другой месяц — достаточно напряженный. В плане результата в Чемпионате — достаточно хорошо у нас сложился, но результаты в матчах еврокубков не очень хорошие были. Поэтому это характеризует нас как команду, которая может взлететь и упасть в одном месяце одновременно. Но я рад, что мы прошли так стабильно в премьер-лиге.

— Сейчас в РПЛ очень плотная группа из пяти команд в верхней части турнирной таблицы, вы в числе лидеров. Это сильно давит на вас или такая конкуренция только в плюс?

— Абсолютно никакого давления не чувствую. Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить внутри. Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Мы готовимся к каждой игре.

— Кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол?

— «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить.

В текущем чемпионате России ЦСКА занимает 5-е место с 26 очками. От лидирующего «Локомотива» армейцы отстают на 3 балла.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24110.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир