Виктор Гончаренко: «Ростов» неспроста в лидирующей группе, он изменился по сравнению с прошлым годом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью официальному сайту российской премьер-лиги рассказал, кто в чемпионате показывает самый интересный футбол.

— Виктор Михайлович, вы — лучший тренер сентября, что для вас значит эта награда?

— Такие награды надо подтверждать делом. Для того чтобы они не вызывали какое-то разочарование, надо еще больше работать, стремиться к лучшей игре и победам.

— Охарактеризуйте сентябрь для ПФК ЦСКА. Каким он получился?

— Как и любой другой месяц — достаточно напряженный. В плане результата в Чемпионате — достаточно хорошо у нас сложился, но результаты в матчах еврокубков не очень хорошие были. Поэтому это характеризует нас как команду, которая может взлететь и упасть в одном месяце одновременно. Но я рад, что мы прошли так стабильно в премьер-лиге.

— Сейчас в РПЛ очень плотная группа из пяти команд в верхней части турнирной таблицы, вы в числе лидеров. Это сильно давит на вас или такая конкуренция только в плюс?

— Абсолютно никакого давления не чувствую. Если давление снаружи нарастает, надо его уменьшить внутри. Многие особо не заглядывают в турнирную таблицу. Мы готовимся к каждой игре.

— Кто из прямых конкурентов на данный момент показывает самый интересный футбол?

— «Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить.

В текущем чемпионате России ЦСКА занимает 5-е место с 26 очками. От лидирующего «Локомотива» армейцы отстают на 3 балла.

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