Виктор Гончаренко приехал на матч ЦСКА — «Урал»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Урала» Виктор Гончаренко приехал на матч 1-го тура РПЛ между этими командами.

— Как дела? Все у меня хорошо, спасибо больше. Вот пришел на футбольный матч. Я слежу за ЦСКА. Ситуация с легионерами? Все поменялось. Кому сейчас легко?

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля. Начало — в 15.00 (мск).

Гончаренко возглавлял «Урал» с июня по сентябрь 2015 года. В ЦСКА специалист работал главным тренером с декабря 2016 года по март 2021 года.