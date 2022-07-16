Нападающий Погосов подписал контракт с «Уфой»

Нападающий Артем Погосов подписал долгосрочный контракт с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба.

22-летний Погосов является воспитанником астраханского «Волгаря». За клуб на профессиональном уровне он сыграл 122 матча, забил 17 голов и сделал 10 голевых передач.

Также нападающий вызывался в сборную России U-20.