Нападающий Погосов подписал контракт с «Уфой»
Нападающий Артем Погосов подписал долгосрочный контракт с «Уфой», сообщает пресс-служба клуба.
22-летний Погосов является воспитанником астраханского «Волгаря». За клуб на профессиональном уровне он сыграл 122 матча, забил 17 голов и сделал 10 голевых передач.
Также нападающий вызывался в сборную России U-20.
Источник: https://t.me/fcufa_team/6159
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|- : -
|16.07
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|17.07
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