Гончаренко считает, что ЦСКА может побороться за чемпионство в этом сезоне

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что армейцы способны побороться за чемпионство в сезоне-2022/23.

В прошлом сезоне армейцы заняли пятое место в чемпионате России.

«Чемпионство ЦСКА? Почему нет? У ЦСКА всегда высокие амбиции», — сказал Гончаренко, который приехал на первый матч красно-синих в сезоне против «Урала».

Матч ЦСКА — «Урал» состоится сегодня, 16 июля. Начало — в 15.00 (мск).

Гончаренко возглавлял ЦСКА с декабря 2016 года по март 2021 года.