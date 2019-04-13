Виктор Гончаренко: "Обе желтые карточки Фернандеса – незаслуженные"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 23-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:3) поделился мнением об удалении защитника армейцев Мариу Фернандеса.

Игрок обороны красно-синих к 25-й минуте получил две желтые карточки и был вынужден покинуть поле.

– Что можете сказать по судейству, в частности, по удалению Мариу Фернандеса?

– Это все недалеко от меня было. Надо знать Мариу – это человек, который всегда играет в футбол. Наверное, вы все знаете, что он не может обидеть человека, сыграть грубо. Он сам подставит голову под ногу соперника, но не будет никого бить. Исходя из таких единоборств, которые он ведет, считаю что обе желтые карточки незаслуженные. (Андрей Михайлов)

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